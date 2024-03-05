Мир 05 марта 2024, 14:18 Зеленский смягчит запрет на переговоры с Россией Foreign Affairs: Украина смягчит указ Зеленского и начнет переговоры с Россией Официальный сайт президента Украины

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Рано или поздно Украине придется согласиться на переговоры с Россией. При подготовке к мирному процессу чиновники изменят нормативно-правовую базу и смягчат указ президента Владимира Зеленского о запрете на контакты с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил журнал Foreign Affairs.

Представитель Совета национальной безопасности США согласился с тем, что украинский конфликт завершится дипломатическим путем. Автор статьи заявил, что базу для будущих переговоров нужно начать готовить уже сейчас.

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В первую очередь странам посоветовали начать выстраивать каналы коммуникации. Для этого нужно изменить риторику, подать сигнал о готовности к обсуждению, назначить специальных посланников, обменяться пленными и ввести добровольные ограничения на глубокие удары. Украинские власти, по мнению журналистов, могли бы скорректировать правовую базу.

«Киев, в свою очередь, мог смягчить сентябрьский указ президента 2022 года, устанавливавший „невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным“. Киев мог бы уточнить, что указ распространяется только на президента России, а не на других представителей российского правительства», — сказал обозреватель.

В интервью Такеру Карлсону Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам. По его словам, для этого нужно согласие Украины.