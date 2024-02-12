Важное 12 февраля 2024, 17:54 Карлсон заявил о готовности Путина пойти на компромисс по Украине Такер Карлсон: Путин готов к серьезному компромиссу по Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин готов пойти на серьезный компромисс по Украине. Об этом американский журналист Такер Карлсон заявил в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

«Путин хочет закончить конфликт на Украине, промышленный потенциал России гораздо серьезнее, чем мы думали», — отметил он.

Реклама

Журналист добавил, что лидеры любой страны на этой планете, кроме Соединенных Штатов в период однополярного мира, стремятся найти компромисс.

«Это то, что называется дипломатией. И Путин в их числе», — пояснил Такер.

По словам Такера, у него был разговор с российским лидером не под запись после интервью, однако содержание беседы журналист раскрывать не стал.

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал беседу Карлсона и Путина пощечиной для прессы стран НАТО. Он счел интервью мировым феноменом, который серьезно повлияет на медийное пространство.