12 февраля 2024, 17:54
Карлсон заявил о готовности Путина пойти на компромисс по Украине
Такер Карлсон: Путин готов к серьезному компромиссу по Украине
Президент России Владимир Путин готов пойти на серьезный компромисс по Украине. Об этом американский журналист Такер Карлсон заявил в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Путин хочет закончить конфликт на Украине, промышленный потенциал России гораздо серьезнее, чем мы думали», — отметил он.
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Журналист добавил, что лидеры любой страны на этой планете, кроме Соединенных Штатов в период однополярного мира, стремятся найти компромисс.
«Это то, что называется дипломатией. И Путин в их числе», — пояснил Такер.
По словам Такера, у него был разговор с российским лидером не под запись после интервью, однако содержание беседы журналист раскрывать не стал.
Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал беседу Карлсона и Путина пощечиной для прессы стран НАТО. Он счел интервью мировым феноменом, который серьезно повлияет на медийное пространство.
Россия
Владимир Путин
Украина
Такер Карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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