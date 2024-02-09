Мир 09 февраля 2024, 07:51 Путин подтвердил намерение решить конфликт на Украине с помощью переговоров Путин сообщил о желании добиться решения конфликта на Украине путем переговоров

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Конфликт на Украине можно остановить путем переговоров, но для этого необходимо согласие украинской стороны. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.

Репортер спросил, правильно ли он понимает, что Путин хочет решить конфликт на Украине с помощью переговоров.

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«Правильно», — ответил российский лидер.

Он напомнил, что Россия уже пыталась договориться с Украиной, результатом чего стал созданный в Стамбуле документ. Его парафировал руководитель украинской делегации Давид Арахамия.

«Он подпись поставил свою, а потом он же сказал: „Мы были готовы подписать, и война бы уже давно закончилась, полтора года назад“», — указал Путин.

Глава государства также рассказал, что от принятия документа руководство Украины отговорил Борис Джонсон, который тогда был премьер-министром Великобритании.

«Ну, упустили, совершили ошибку — пусть вернутся к этому, вот и все. Но почему мы должны суетиться и исправлять чьи-то ошибки?» — отметил российский лидер.

В беседе с американским журналистом Путин добавил, что Россия готова к переговорам, но на Украине их запретили на законодательном уровне.

«Можно этот шар катать туда и обратно бесконечно. Но они же прекратили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы. Чего еще-то?» — заключил он.

Ранее репортер Такер Карлсон поделился своими впечатлениями от интервью с российским лидером. Журналист признался, что пробыл в Кремле пять часов.