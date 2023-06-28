Мир 28 июня 2023, 13:01 Лишь бы не как в России. Зеленский предложил праздновать Рождество 25 декабря Зеленский внес в Раду проект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря Unsplash

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Украинский президент Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Законопроект опубликовали на сайте парламента.

Пояснительная записка гласит: «Украинскому народу долгое время навязывалась российская идеология во многих сферах жизни». В том числе и в праздновании Рождества Христова 7 января. При этом большинство православных христиан мира отмечают его 25 декабря, указал Зеленский.

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Также в документе указано, что будет перенесено празднование Дня украинской государственности с 28 на 15 июля и Дня защитников и защитниц Украины — с 14 на 1 октября.

Решение перейти на новый церковный календарь и перенести празднование Рождества на 25 декабря приняли участники заседания Архиерейского собора Православной церкви Украины еще в мае. ПЦУ впервые разрешила своим сторонникам отмечать праздник не 7 января, а 25 декабря, как католики и протестанты, в ноябре 2022 года.

Ранее Украина согласилась на то, чтобы Франция вывезла иконы из Киево-Печерской лавры. Такое решение приняли якобы для сохранности святынь, однако, скорее всего, больше украинцы икон не увидят. Страна предала свою веру.