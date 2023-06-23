Мир 23 июня 2023, 10:34 Русский язык стал причиной протестов на Украине РИА «Новости»: русский язык спровоцировал беспрецедентные протесты на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Запрет властей Львова исполнять песни группы «Кино» на улицах города стал причиной масштабной протестной акции в поддержку русского языка в социальных сетях. Об этом сообщило РИА «Новости».

В начале июня во Львове уличный музыкант из Одессы исполнил песню Виктора Цоя на русском языке. Это не понравилось депутату городского собрания Наталье Пипе, которая подошла к парню и начала объяснять, что впредь такие песни исполнять не нужно.

Реклама

В ответ парень заявил, что русский язык давно является общепринятым в городе, тогда как Пипа настаивала на обратном. Применив административный ресурс, Пипа поспособствовала отправке музыканта в приют для беспризорных детей.

В ситуацию вмешались власти Одессы, которые помогли парню выйти из приюта. Представители городской администрации объяснили Пипе, что дети вольны перемещаться по территории Украины с 14 лет, а при парне был паспорт и деньги. Съемное жилье ему обеспечил друг, поэтому оснований для отправки музыканта в приют не было.

Этот случай спровоцировал флешмоб в соцсетях, в котором приняли участие жители Львова, Винницы, Луцка, Чернигова, Одессы и других городов. Они записали видеоролики с песнями Цоя и раскритиковали поведение львовского депутата.

С заявлением выступило министерство культуры Украины. Ведомство подчеркнуло, что исполнение песен Виктора Цоя на улицах страны не запрещено.