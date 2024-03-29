Мир 29 марта 2024, 02:21 Зеленский рассказал, сколько комплексов Patriot спасут Украину Зеленский: 5-7 комплексов Patriot защитят украинскую промышленность www.flickr.com

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от США новые зенитно-ракетные комплексы Patriot и пожаловался на то, что большая часть американской помощи не доходит до Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Пять-семь систем ПВО Patriot от США защитят индустриальные платформы на Украине», — выразил уверенность глава государства.

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Зеленский признался, что у Вооруженных сил Украины почти не осталось артиллерии. Кроме того, он пожаловался, что 80% американской помощи остается в США.

«Десятки миллиардов остаются в США. <…> Да, это огромная поддержка, но мы нуждаемся в большем внимании», — сказал президент.

Также он признал, что палестино-израильский конфликт отвлек внимание мирового сообщества от проблем Украины.

В интервью Зеленский также предположил, что крупное наступление России начнется в течение нескольких месяцев. По словам украинского президента, ВСУ к нему не готовы.

В марте ВСУ лишились трех комплексов Patriot за неделю.