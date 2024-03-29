29 марта 2024, 02:21
Зеленский рассказал, сколько комплексов Patriot спасут Украину
Зеленский: 5-7 комплексов Patriot защитят украинскую промышленность
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от США новые зенитно-ракетные комплексы Patriot и пожаловался на то, что большая часть американской помощи не доходит до Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.
«Пять-семь систем ПВО Patriot от США защитят индустриальные платформы на Украине», — выразил уверенность глава государства.
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Зеленский признался, что у Вооруженных сил Украины почти не осталось артиллерии. Кроме того, он пожаловался, что 80% американской помощи остается в США.
«Десятки миллиардов остаются в США. <…> Да, это огромная поддержка, но мы нуждаемся в большем внимании», — сказал президент.
Также он признал, что палестино-израильский конфликт отвлек внимание мирового сообщества от проблем Украины.
В интервью Зеленский также предположил, что крупное наступление России начнется в течение нескольких месяцев. По словам украинского президента, ВСУ к нему не готовы.
В марте ВСУ лишились трех комплексов Patriot за неделю.
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