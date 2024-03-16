Спецоперация 16 марта 2024, 07:33 ВСУ лишились трех комплексов Patriot за неделю Минобороны: ВС России уничтожили три комплекса Patriot за неделю

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В течение недели российские военные уничтожили три американских комплекса противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В субботу глава Минобороны Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где получил доклады по выполнению войсками задач, характеру действий противника и текущей обстановке в зоне СВО.

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Начальник штаба Объединенной группировки Алексей Ким доложил Шойгу, что ВСУ несут потери в живой силе и технике в результате применения ударных беспилотников и высокоточных средств поражения.

«Только в течение последней недели в результате работы разведывательно-ударных систем ВС России ликвидировали три американских комплекса Patriot, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, свыше 10 артиллерийских систем зарубежного производства, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire», — отметил он.

Ранее западные СМИ предупредили, что позиции украинских боевиков в Донбассе существенно ослабли после потери ЗРК Patriot.