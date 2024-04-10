Мир 10 апреля 2024, 01:01 Зеленский рассказал о плане нового контрнаступления и снова попросил оружие Зеленский: у Украины есть план контрнаступления, нужно больше оружия РИА «Новости»

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У Украины есть план нового контрнаступления. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild.

«Да, у нас есть план контрнаступления», — сказал Зеленский.

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По словам украинского президента, для новой наступательной операции Украине потребуются передовые системы вооружения от западных партнеров, в том числе, от США. Кроме того, Зеленский попросил Запад передать Украине современные технологии для производства новейших типов оружия.

Ранее Зеленский в эфире телемарафона признал, что у ВСУ нет снарядов для наступления. По его словам, военные пытаются компенсировать нехватку артиллерии дронами, но это не полноценная замена.

Чешский аналитик Михаил Самус предположил, что главком ВСУ Александр Сырский попытается уже в этом году захватить Крым после получения истребителей F-16.