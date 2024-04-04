04 апреля 2024, 00:30
«Главное — взять Крым». Сырский запланировал новое наступление с применением F-16
SZ: Сырский решил «захватить Крым» с использованием F-16
Украинское военное руководство решило устроить новое контрнаступление с применением самолетов F-16. Об этом заявил аналитик Михаил Самус в интервью чешской газете Seznam zprávy.
«Я не меняю гипотезу о том, что самое главное — взять Крым. На востоке страны все может затянуться», — подчеркнул эксперт.
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По его словам, главком ВСУ Александр Сырский готов наступать уже в этом году. Военачальник попытается повторить операцию с применением F-16, которые будут в распоряжении украинской армии.
Еще один украинский сценарий продолжения военных действий — отсидеться в обороне весь 2024 год и накопить ресурсы для 2025-го. Его придерживался экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
Вооруженные силы Украины не могут одержать победу над армией России, признал замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. Поэтому ВСУ стали чаще атаковать российскую территорию.
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