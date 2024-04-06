Мир 06 апреля 2024, 22:14 Зеленский признал нехватку у ВСУ снарядов для контрнаступления Зеленский: снарядов для контрнаступления у ВСУ нет РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что у ВСУ нет снарядов для наступления. Об этом украинский лидер заявил в эфире новостного телемарафона.

«Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства — есть несколько инициатив, которые начали работать», — отметил Зеленский.

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Вооруженные силы Украины пытаются заместить нехватку снарядов дронами, которые «помогают, но не могут быть альтернативой», заявил президент.

Зеленский ранее потребовал у Запада не медлить с поставками вооружений. Новая система противовоздушной обороны могла бы изменить ситуацию в зоне спецоперации, считает украинский президент.

Запад при этом задерживает поставки ЗРК Patriot, так как сам испытывает дефицит этих комплексов. Партнеры Киева опасаются, что их постигнет судьба уже подбитых Россией систем ПВО.