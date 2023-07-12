Мир 12 июля 2023, 22:41 Зеленский рассказал, на что Украина не пойдет ради членства в НАТО Зеленский: Украина не станет отдавать территории за членство в НАТО Flickr

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ни при каких обстоятельствах не намерен менять территории своего государства на членство в НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конфиренции в Вильнюсе, трансляцию которой опубликовал всеукраинский телемарафон.

«Я скажу, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории, мы не отдадим наши территории и никогда не будем менять на замороженный конфликт», — заявил глава киевского режима.

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Ранее Зеленский раскритиковал Североатлантический альянс за отказ от приглашения Киева в блок. Высказывания политика оказались резкими, что привело в ярость американскую делегацию на саммите в Вильнюсе. Глава Украины назвал позицию Запада безрассудной и беспрецедентной.

В США подобные слова расценили как попытку Зеленского надавить на членов блока. Такие заявления были сделаны после того, как западные союзники Украины сообщили об увеличении военной помощи и поддержки киевского режима.