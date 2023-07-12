12 июля 2023, 06:55
Высказывания Зеленского в адрес НАТО привели в ярость американскую делегацию
WP: слова Зеленского об абсурдной позиции НАТО по членству Украины разозлили делегацию США
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за нежелание официально пригласить страну в альянс и сделать его членом. Высказывания политика привели участников американской делегации на саммите в Вильнюсе в ярость, сообщил источник газеты The Washington Post.
Политика не устроил тот факт, что НАТО не определил конкретных сроков вступления Украины и выдвинул условия для членства. Он назвал такую позицию беспрецедентной и безрассудной, раскритиковав Запад.
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Нападки Владимира Зеленского не понравились американской делегации. Источник издания заявил, что прочитав его пост в соцсетях, они пришли в ярость. В США уверены, что таким образом президент Украины хотел надавить на членов альянса. Его слова лишь затмили большой объем помощи и поддержки, обещанные киевскому режиму.
Саммит НАТО в Вильнюсе открылся 11 июля. Представителей Украины пригласили на мероприятия на полях, а не основные встречи. На традиционном групповом фото их тоже не заметили.
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