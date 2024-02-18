Мир 18 февраля 2024, 00:45 Зеленский глупо пошутил и опозорился в Мюнхене Шутку Зеленского про помощь США Украине встретили гробовой тишиной в Мюнхене РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский опозорился во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, глупо пошутив о помощи США Украине. Об этом сообщил Life.

Журналистка телеканала CNN Кристиан Аманпур спросила украинского лидера, что бы он хотел сказать американским конгрессменам, которые выступают против выделения финансовой помощи Украине. Зеленский в ответ спросил, показывают ли их по телевизору.

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«Тогда я не буду», — заявил он, улыбаясь, после получения утвердительного ответа.

В зале повисла гробовая тишина, никто не оценил его шутку.

Позже Зеленский добавил, что готов встретиться с конгрессменами США для обсуждения заблокированного законопроекта о помощи Украине.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что Зеленский показал свое отчаяние во время выступления на Мюнхенской конференции, когда пытался убедить присутствующих из США и Европы в том, что его страна выживает в конфликте с Россией. Также украинский лидер пожаловался на «дефицит искусственного оружия» у ВСУ из-за Запада.