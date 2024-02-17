Мир 17 февраля 2024, 19:36 США получили от Зеленского новый ультиматум Зеленский: США потеряют статус партнера при отказе от помощи Украине Global Look Press

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Соединенные Штаты перестанут быть стратегическим союзником Украины, если американские власти не выделят новый пакет помощи. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис. Его процитировал RT.

«Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером», — сказал он.

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Зеленский выразил надежду, что американские власти сохранят союзническую позицию по отношению к Украине.

Конференция по безопасности в Мюнхене стартовала 16 февраля. В рамках мероприятия Харрис проведет встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Палата представителей США объявила о перерыве до конца февраля без согласования помощи Украине. Законодатели так и не провели голосование по законопроекту. Вопрос о выделении огромного пакета помощи Украине отложили до марта.