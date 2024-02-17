17 февраля 2024, 19:36
США получили от Зеленского новый ультиматум
Зеленский: США потеряют статус партнера при отказе от помощи Украине
Соединенные Штаты перестанут быть стратегическим союзником Украины, если американские власти не выделят новый пакет помощи. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис. Его процитировал RT.
«Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером», — сказал он.
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Зеленский выразил надежду, что американские власти сохранят союзническую позицию по отношению к Украине.
Конференция по безопасности в Мюнхене стартовала 16 февраля. В рамках мероприятия Харрис проведет встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Палата представителей США объявила о перерыве до конца февраля без согласования помощи Украине. Законодатели так и не провели голосование по законопроекту. Вопрос о выделении огромного пакета помощи Украине отложили до марта.
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