Мир 26 февраля 2024, 00:13 Зеленский призвал вытеснять из Италии сторонников Путина Зеленский: сторонников Путина в Италии нужно лишать виз и выдворять из страны IMAGO/Chris Emil Janssen / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции ответил на реплику итальянского журналиста, что в Италии много сторонников России и ее лидера Владимира Путина. Украинский глава заявил, что «пропутинцев» нужно лишать виз и выдворять из страны.

«Вы правы, есть немало пропутинцев в Италии, нужно прекратить им визы [выдавать] <…> Вы должны их как-то потеснить, вытеснить», — заявил Зеленский в ответ журналисту итальянской газеты Corriere della Sera.

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Украинский президент в рамках пресс-конференции заявил, что допускает дальнейшую потерю территорий. Он аргументировал это тяжелой обстановкой на фронте и нежеланием терять людей.

После поражения в Авдеевке в ВСУ проведут аудит, заявил Зеленский. Также он указал, что нужно проверить, сколько из мобилизованных не были на фронте, и были ли на передовой те, кто сидят в кабинетах.