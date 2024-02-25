Мир 25 февраля 2024, 23:17 Зеленский заявил о проведении аудита в ВСУ после разгрома в Авдеевке Зеленский заявил, что ждет аудита в ВСУ после сдачи Авдеевки РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Вооруженных силах Украины проведут аудит после поражения в Авдеевке. Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции.

По его словам, к проверке привлечены армейские командиры разного уровня.

Реклама

Президент также признал отсутствие подготовленного должным образом резерва. Кроме того, он заявил о необходимости проконтролировать ситуацию с мобилизацией и участием призванных в армию людей в боевых действиях.

«Мы должны понимать, кто находится в кабинетах, какой процент из них был на фронте. <...>

Сколько людей не были на фронте, хотя были мобилизованы», — подчеркнул Зеленский.

Также президент высказал предположение, что план провального контрнаступления ВСУ был у российской стороны еще до его начала.