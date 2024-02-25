25 февраля 2024, 23:17
Зеленский заявил о проведении аудита в ВСУ после разгрома в Авдеевке
Зеленский заявил, что ждет аудита в ВСУ после сдачи Авдеевки
В Вооруженных силах Украины проведут аудит после поражения в Авдеевке. Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции.
По его словам, к проверке привлечены армейские командиры разного уровня.
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Президент также признал отсутствие подготовленного должным образом резерва. Кроме того, он заявил о необходимости проконтролировать ситуацию с мобилизацией и участием призванных в армию людей в боевых действиях.
«Мы должны понимать, кто находится в кабинетах, какой процент из них был на фронте. <...>
Сколько людей не были на фронте, хотя были мобилизованы», — подчеркнул Зеленский.
Также президент высказал предположение, что план провального контрнаступления ВСУ был у российской стороны еще до его начала.
Владимир Зеленский
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Армия
Авдеевка
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