25 февраля 2024, 23:22
Зеленский допустил дальнейшую потерю территорий Украины
Зеленский: Украина будет терять территории из-за давления России
Ситуация для ВСУ на передовой складывается тяжелая, Украина может потерять еще больше территорий. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции «Украина. 2024», его слова привело РИА «Новости».
«Давление на фронте очень сильное. <…> Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей», — пожаловался украинский лидер.
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Украинцы не верят в заявления Зеленского о потерях ВСУ на поле боя, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Зеленский врет, и это понимают все, особенно солдаты ВСУ.
В ходе пресс-конференции Зеленский признался, что план контрнаступления ВСУ был у России еще до начала операции. Президент отметил, что чем меньше людей знают о планах ВСУ, тем «быстрее будет победа».
Владимир Зеленский
ВСУ
Россия
Украина
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