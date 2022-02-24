Зеленский призвал украинцев не паниковать

Президент Украины Владимир Зеленский записал второе за день видеообращение к соотечественникам, которое появилось в его Telegram-канале. Он призвал людей не поддаваться панике.

Зеленский заявил, что ведет переговоры с Западом о создании коалиции, поддержке в сфере обороны а также о закрытии воздушного пространства над Украиной для авиации России. Он подчеркнул, что будет информировать украинцев о всех главных новостях.

Ранее 24 февраля Зеленский ввел в стране военное положение, соответствующий приказ поддержала Верховная рада.

Рано утром в четверг президент России Владимир Путин обратился к россиянам и сообщил о начале специальной военной операции в Донбассе, цель которой — защита жителей ДНР и ЛНР.

Он подчеркнул, что речи об оккупации украинских территорий не идет. В начале недели Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.