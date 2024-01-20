Мир 20 января 2024, 03:18 Зеленский попросил о мирных переговорах в Давосе Конгрессвумен Грин: Зеленский просил мира в Давосе, но США нужен конфликт РИА «Новости»

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Пока президент Украины Владимир Зеленский в Давосе просил о мирных переговорах, американские власти пытались получить новое финансирование для продолжения украинского конфликта. Об этом написала на своей странице в соцсети X конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Зеленский в Швейцарии просит о мирных переговорах, а разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно пытаются профинансировать продолжение военных действий на Украине на 60 миллиардов долларов», — заявила политик.

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По словам Грин, украинский конфликт уже превратился в «войну Америки». По этой причине представитель республиканцев призвала прекратить выделять деньги Украине, чтобы в этой стране наконец-то наступил мир.

До этого Грин напомнила президенту США Джо Байдену о его словах своему предшественнику Дональду Трампу насчет ударов по хуситам в Йемене. Она опубликовала скриншот его публикации, в которой он осудил коллегу за вероятное вовлечение Америки в конфликт с Ираном из-за смерти генерала Касема Сулеймани.

Ранее конгрессвумен обвинила власти США во лжи, заявив, что деньги американских налогоплательщиков под видом спасения Украины потратили на обогащение оружейных компаний.