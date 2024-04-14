Мир 14 апреля 2024, 18:55 Зеленский призвал к войне НАТО против стран БРИКС Филиппо возмутил призыв Зеленского к войне НАТО против БРИКС РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал к началу войны НАТО против БРИКС, куда в том числе входят Россия и Иран. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Зеленский использует драматические события на Ближнем Востоке, призывая к „единому глобальному ответу Ирану и России“!» — написал политик.

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То есть фактически это призыв к мировой войне альянса и БРИКС, пояснил он. По мнению Филиппо, риторика Зеленского понятна — ее разделяют на Западе. Лидер «Патриотов» подчеркнул, что нельзя попасться в эту грубую ловушку.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант допустил создание стратегического альянса для борьбы с Ираном. Главным союзником Израиля в таком союзе могут стать США, которые оказывают поддержку Тель-Авиву.