Мир 14 апреля 2024, 18:15 Создание альянса против Ирана допустили в Израиле Министр обороны Галант: Израиль может создать альянс против иранской угрозы Michael Gstettenbauer / Global Look Press

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У Израиля есть все возможности для создания стратегического союза против иранской угрозы. Об этом на брифинге сказал глава израильского Минобороны Йоав Галант.

«Мы сумели пережить одну из самых драматичных ночей благодаря регулярной подготовке. Достигли впечатляющих результатов. Теперь у нас есть возможность создать против угрозы со стороны Ирана стратегический альянс», — заявил он.

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В ночь на воскресенье подразделения Корпуса стражей Исламской революции Ирана выпустили по территории Ирана беспилотники, баллистические и крылатые ракеты в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске со стороны ЦАХАЛ.

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Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский не исключил, что конфликт Израиля и Ирана станет причиной нового кризиса на Ближнем Востоке.