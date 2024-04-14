Мир 14 апреля 2024, 11:47 Израиль решил скоординировать с США ответный удар по Ирану NYT: Израиль скоординирует с США ответный удар по Ирану White House / Global Look Press

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Власти Израиля решат вместе с союзниками, какие меры предпринять в качестве ответных на удар Ирана. Об этом написала газета New York Times, ссылаясь на неназванного израильского чиновника.

«Ответ Израиля будет скоординирован с союзниками», — заявил собеседник издания.

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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Иран проявил себя как террористическое государство, атаковав в ночь на 14 апреля территорию Израиля. Однако, подчеркнул он, ЦАХАЛ вместе с союзниками во главе с США успешно отразили атаку, сбив иранские ракеты и беспилотники.

Иран нанес массированный удар по Израилю в рамках операции «Правдивое обещание». В Генштабе страны заявили, что достигли своих целей. Военное руководство Ирана предупредило Израиль, что следующая операция может быть масштабнее.