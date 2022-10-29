Украину и Великобританию назвали источниками продовольственного кризиса | 360°

29 октября 2022, 22:36
Украину и Великобританию назвали источниками продовольственного кризиса
Слуцкий: решение по приостановке зерновой сделки было принято обеспечения безопасности
Украина и Великобритания своими действиями по подготовке диверсии в Севастополе спровоцировали возможность создания продовольственного кризиса. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщил ТАСС.
«Подготовку теракта в Севастополе, который осуществлялся под прикрытием гуманитарных коридоров по вывозу зерна, вели специалисты британских Военно-морских сил. В результате Киев и Лондон своими действиями снова спровоцировали возможность продовольственного кризиса», — отметил он.По словам Слуцкого, Запад в очередной раз доказал свое участие в финансировании терроризма киевского режима. Он подчеркнул, что Россия пошла на приостановку «зерновой сделки» из соображений безопасности.
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Летом в Турции Россия и ООН подписали меморандум, который направлен на решение проблемы с поставками продовольствия и удобрений на мировые рынки. Согласно документу всемирная организация обязалась подключить свои силы к снятию антироссийских санкций, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений.
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Минобороны России 29 октября сообщило, что Россия приостанавливает свое участие в зерновой сделке. Решение было принято после того, как произошел теракт в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора. По данным ведомства, диверсия готовилась при участии британских специалистов, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «360» заявил, что ООН не выполнила своих обещаний по зерновой сделке. Он предрек распад организации после выхода России из зерновой сделки.
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