Зеленский призвал Байдена оказать Украине большую поддержку

Зеленский назвал США «хорошим другом Украины». Тем не менее в Белом доме должны сделать больше для «сдерживания России» и помочь завершить конфликт в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с подобным заявлением во время рабочего визита в регион. Слова украинского лидера привел CNN.

«США являются хорошим другом Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию», — сказал глава государства.

Он также попросил к американцев помощи в завершении конфликта на востоке Украины — «больше оружия, больше денег на борьбу».

«Если они [США] видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не на словах», — подчеркнул Зеленский, говоря о поддержке в вопросе вступления в Североатлантический альянс.

Тем временем в МИД РФ заметили, что подпитывать милитаристские настроения украинских властей не стоит. В Кремле считают, что призывы Вашингтона к Москве насчет отказа от агрессивных действий все больше девальвируются.