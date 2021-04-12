Лавров предостерег мир от поддержки милитаристских настроений Украины

Турция и другие страны не должны подпитывать милитаристские настроения украинских властей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Так глава МИД РФ прокомментировал новость о продаже Анкарой Киеву беспилотников. Ранее глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев рассказал в беседе с «360», что в позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поддержке Украины в вопросе Крыма нет ничего нового. Для турецких властей признание полуострова российским невозможно.

По словам Калачева, турецкий глава занимает по Крыму ту же позицию, что и все страны НАТО. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился с Эрдоганом, который поддержал идею саммита «Крымская платформа». Участники этого мероприятия в августе планируют обсудить возвращение российского региона в состав Украины.