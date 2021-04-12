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    12 апреля 2021, 15:21

    Лавров предостерег мир от поддержки милитаристских настроений Украины

    Андрей Иванов

    Турция и другие страны не должны подпитывать милитаристские настроения украинских властей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров предостерег мир от поддержки милитаристских настроений Украины

    «Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения», — приводит ТАСС слова Лаврова.

    Так глава МИД РФ прокомментировал новость о продаже Анкарой Киеву беспилотников. Ранее глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев рассказал в беседе с «360», что в позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поддержке Украины в вопросе Крыма нет ничего нового. Для турецких властей признание полуострова российским невозможно.

    По словам Калачева, турецкий глава занимает по Крыму ту же позицию, что и все страны НАТО. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился с Эрдоганом, который поддержал идею саммита «Крымская платформа». Участники этого мероприятия в августе планируют обсудить возвращение российского региона в состав Украины.