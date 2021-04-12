Песков ответил на заявление госсекретаря США об «агрессивных действиях» России

Дмитрий Песков заявил, что призывы Вашингтона к Москве отказаться от агрессивных действий все больше девальвируются. Таким образом пресс-секретарь президента РФ отреагировал на высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях «агрессии» России.

«Определенная происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену — чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Блинкен 11 апреля в интервью телеканалу NBC, комментируя события на Украине, заявил о возможных последствиях для РФ со стороны США, если она будет и дальше «действовать агрессивно».

Ранее Вашингтон обвинил Москву в обострении ситуации в Донбассе. Штаты считают, что российские войска передвигаются на границе с Украиной и в Крыму. Белый дом призвал Кремль объяснить эти действия. Однако замглавы МИД РФ подчеркнул, что американская сторона получила пояснения по этой теме еще на прошлой неделе.

Обстановка в Донбассе обострилась в феврале 2020 года. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин полагает, что Украина готова к возобновлению полномасштабных боевых действий в регионе. Однако в Киеве это отрицают.