Мир 17 апреля 2024, 17:25 «Нужно больше оружия». Столтенберг призвал членов НАТО помогать Украине Генсек НАТО Столтенберг: Украине нужно направлять больше оружия Ministry of Defense of Ukraine

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с премьер-министрами Дании, Чехии и Нидерландов. Он призвал их активнее помогать Украине, даже в ущерб выполнению собственных целевых показателей.

«Украине нужно еще больше оружия. Поэтому, если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО и поставлять дополнительную помощь Украине, я четко заявляю: направляйте помощь Украине», — процитировало Столтенберга РИА «Новости».

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Он отметил, что на встрече обсуждались поставки средств противовоздушной обороны для ВСУ. По его словам, союзники способны направить на Украину это вооружение, однако конкретных показателей генсек альянса не назвал, пояснив, что это «закрытая информация».

Кроме того, Йенс Столтенберг анонсировал заседание Совета НАТО — Украина по запросу президента страны Владимира Зеленского. Мероприятие состоится 19 апреля. Среди участников будет сам украинский лидер.