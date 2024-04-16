16 апреля 2024, 16:04
Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации
Президент Украины Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении мобилизации в стране. Об этом сообщили на сайте Верховной рады.
Сначала документ утвердил спикер парламента Руслан Стефанчук, после чего проект закона направили на подпись Зеленскому. Затем в карточке к документу на сайте Рады появилась отметка «возвращен с подписью президента».
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Вице-спикер парламента Александр Корниенко 14 апреля сообщал, что Зеленский может утвердить закон об ужесточении мобилизации в течение двух недель. Он подчеркивал, что президент не собирается затягивать с принятием решения.
Украинцы не простят Владимиру Зеленскому закон о мобилизации, заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. После принятия закона народ станет для президента и депутатов «приговором», сообщал RT.
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