Мир 18 января 2024, 00:03 Зеленский признал отсутствие ресурсов мирового ВПК для противостояния России Зеленский: в мире недостаточно ресурсов ВПК для противостояния Украины с РФ Flickr

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Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался, что в мире нет ресурсов военно-промышленного комплекса, которые позволили бы Украине выдержать противостояние с армией России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В мире нет на сегодня достаточного объема производства на примере артиллерии, достаточного для украинской армии, чтобы выдерживать бои с российской армией», — заявил он на пресс-конференции в Давосе.

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Зеленский в качестве примера привел артиллерийские снаряды 155 калибра, которые применяются странами НАТО. Снаряды с таким калибром используются для дальнобойных гаубиц М777, немецких самоходных артустановок PzH 2000, польских САУ Krab и французских САУ CAESAR, ранее поставленных для нужд украинской армии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с Зеленским в Давосе заверил его в продолжении помощи, несмотря на возникшие проволочки в конгрессе. По словам американского чиновника, коллеги в Европе поступят таким же образом.

До этого Financial Times сообщила, что европейские власти приступили к аудиту предоставленных Киеву вооружений на фоне заявлений о том, что вклад некоторых стран блока оказался меньше, чем ожидалось. Результаты представят к саммиту ЕС 1 февраля