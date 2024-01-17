Мир 17 января 2024, 11:49 Блинкен накормил Зеленского обещаниями о продолжении помощи от США Barron’s: Блинкен пообещал Зеленскому помощь, несмотря на сложности в конгрессе Global Look Press

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Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе заверил его в продолжении помощи, несмотря на возникшие проволочки в конгрессе. Об этом сообщил RT со ссылкой на газету Barron’s.

Вопрос об оказании дальнейшей поддержки Киеву, по словам Блинкена, прорабатывается с конгрессменами. Сложности с согласованием финансирования не помешают предоставлению помощи, заверил он.

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«Я знаю, что наши коллеги в Европе поступят так же», — указал Блинкен.

Ранее Financial Times сообщила об аудите поставок вооружения Киеву от стран — членов ЕС. Причиной стали заявления, что некоторые государства поставили ВСУ меньше оружия, чем могли бы.

При этом представитель ЕС в комментарии РИА «Новости» заявил, что это не так. За поставки отвечают сами страны, а европейская внешнеполитическая служба таких аудитов не проводит, указал собеседник агентства.