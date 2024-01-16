Мир 16 января 2024, 11:37 Власти ЕС начали проверку переданных Украине вооружений FT: власти ЕС начали аудит переданных Украине вооружений Victor Lisitsyn / Global Look Press

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Европейские власти приступили к аудиту предоставленных Киеву вооружений на фоне заявлений о том, что вклад некоторых стран блока оказался меньше, чем ожидалось. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник в ЕС.

«Брюссель проводит аудит того, сколько вооружений страны — члены ЕС предоставили Украине», — говорится в материале.

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Проверку проводят сотрудники Европейской службы внешних связей. Результаты представят к саммиту ЕС 1 февраля.

Аудиторы опираются на данные, которые им предоставляют члены ЕС. По словам собеседника издания, ряд стран были против передачи этой информации.

FT отметила, что проверку инициировали после того, как немецкий канцлер Олаф Шольц потребовать сравнить помощь Украине со стороны Германии и других стран Евросоюза.

Ранее украинский генерал Александр Сырский заявил, что ВСУ приходится обороняться из-за нехватки боеприпасов.