Мир 14 февраля 2023, 12:54 Запад пообещал ВСУ военную помощь для успеха весеннего контрнаступления Глава Пентагона Остин: ВСУ нужна военная помощь для успеха весеннего контрнаступления U.S. Department of Defense

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Западные страны должны обеспечить военную помощь Украине, которая потребуется для успеха весеннего контрнаступления. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщил ТАСС.

«Наша контактная группа заявляет, что продолжит поддерживать борьбу Украины за свободу в долгосрочной перспективе и поможет Киеву удерживать преимущество в ходе весеннего контрнаступления», — отметил глава Пентагона.

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Он подчеркнул, что обещанную поддержку Украине направят в срочном порядке. По словам Остина, ЕС и США поставили на Украину за год оружие на 50 миллиардов долларов.

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В начале февраля приступ ярости в администрации украинского президента Владимира Зеленского вызвали слова руководителя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что у подразделений ВСУ не получится вытеснить российских военных со всех занятых территорий.