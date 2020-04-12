Зеленский признал, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что власти устали от борьбы с коронавирусом. В то же время украинский лидер заявил, что они не намерены сдаваться, и перечислил новые меры.

«Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается. В течение недели наши самолеты доставят из Китая и Южной Кореи все необходимое. Уже прибыло четыре самолета, еще четыре мы ожидаем сегодня и на выходных», — написал Зеленский в Instagram.

По словам украинского президента, приоритетом остается проект «Большая стройка», который будет стимулировать развитие экономики и создаст несколько тысяч рабочих мест.

Зеленский поблагодарил учителей за то, что они смогли перестроиться для преподавания дистанционно. Он подчеркнул, что не страшно ошибаться, зато страшно «самоутверждаться за счет унижения других людей». Так президент ответил критикам учителей.

Зеленский заявил, что с нетерпением ждет дня, когда сможет сказать, что на Украине заболевших и умерших нет.

На Украине, по последним данным, 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Погибли 73 человека.