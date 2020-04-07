Украинцы будут делать селфи для контроля соблюдения карантина

На смартфоны украинцам установят специальные приложения. Когда придет уведомления, людям необходимо будет сделать селфи и прикрепить геолокацию. За невыполнение требования нарушителей будут штрафовать.

«В течение дня на протяжении 14 дней до 10 push-сообщений будет приходить человеку. Нужно будет сделать фото, и в то время, как человек будет делать фото, включается геолокация. Если будет нарушен режим карантина (а неиспользование приложения по сути будет нарушением режима карантина), то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человек должен будет заплатить», — заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Приложение уже разработано, его можно скачать на андройд. В ближайшее время оно появится и для техники Apple.