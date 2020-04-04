Памятку по коронавирусу выпустили на Украине. Ее перевели на румынский и венгерский, а про русский забыли
«В рамках информационной кампании противодействия распространению коронавирусной инфекции Минздрав Украины разрабатывает материалы для различных групп населения», — сообщается на официальной странице министерства в Facebook.
Памятки выпустила некая «коммуникационная команда „Коронавирус_инфо“» совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины. Специалисты адаптировали рекомендации под языки национальных меньшинств, проживающих на территории страны.
«Сейчас инфографика уже доступна на польском, крымско-татарском, венгерском и румынском языках», — отмечается в сообщении.
Среди различных языковых вариантов русского нет. Появится ли памятка по борьбе с коронавирусом для русскоговорящих, остается неизвестным.
Всего в мире насчитывается уже более 1,1 миллиона зараженных коронавирусом. Зафиксировано 60 тысяч летальных исходов. Вылечить удалось 236 тысяч пациентов из разных стран.