16 ноября 2022, 23:30
Зеленский признал, что мотивирует ВСУ отказом эвакуировать население
Зеленский отказался проводить эвакуацию украинцев ради мотивации ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему отказался от эвакуации населения. По его мнению, это улучшает мотивацию военных. При этом Зеленский не считает, что использует граждан в качестве «живого щита». Его слова привел ТАСС.
Власти Украины в феврале рассматривали возможность эвакуации жителей Киева с последующей консервацией инфраструктуры города. Однако позднее Зеленский отказался от этой идеи.«Ну давайте всех соберем и вывезем из страны. А кто тогда должен защищать? Только люди с автоматами? <...> А если все их семьи выехали? Что они защищают?», — пояснил свою позицию украинский президент.
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Зеленский утверждает, что пришел к этому решению, посмотрев на разрушенные населенные пункты Донбасса. Там, где никого нет, все в руинах, подытожил он.
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Киев отказывается от переговоров с Россией, а также не поддерживает контакты с Белоруссией. В середине ноября белорусские власти усилили меры безопасности на приграничных с Украиной территориях.
Владимир Зеленский
Украина
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