Мир 16 ноября 2022, 23:30 Зеленский признал, что мотивирует ВСУ отказом эвакуировать население Зеленский отказался проводить эвакуацию украинцев ради мотивации ВСУ РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему отказался от эвакуации населения. По его мнению, это улучшает мотивацию военных. При этом Зеленский не считает, что использует граждан в качестве «живого щита». Его слова привел ТАСС.

Власти Украины в феврале рассматривали возможность эвакуации жителей Киева с последующей консервацией инфраструктуры города. Однако позднее Зеленский отказался от этой идеи.

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Зеленский утверждает, что пришел к этому решению, посмотрев на разрушенные населенные пункты Донбасса. Там, где никого нет, все в руинах, подытожил он.

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Киев отказывается от переговоров с Россией, а также не поддерживает контакты с Белоруссией. В середине ноября белорусские власти усилили меры безопасности на приграничных с Украиной территориях.