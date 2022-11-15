Мир 15 ноября 2022, 02:28 Белоруссия усилила меры безопасности на приграничных с Украиной территориях МВД Белоруссии сообщило об усилении мер безопасности на границе с Украиной

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В Брестской и Гомельской областях Белоруссии на границе с Украиной усилили меры безопасности, к патрулированию привлечены дополнительные специальные подразделения. Об этом сообщил глава МВД страны Иван Кубраков в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Мы усилили меры безопасности как со стороны территориальных органов внутренних дел, так и в целом на территории 14 районов Брестской и Гомельской областей. Там дополнительно работают наши спецподразделения, отряд милиции особого назначения», — заявил министр внутренних дел.

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Главе государства Александру Лукашенко доложили о принятых мерах безопасности на приграничных территориях. Граждане, приживающие на границе с Украиной, нормально восприняли увеличение количества правоохранительных органов, заявил глава ведомства. Они чувствуют себя в безопасности, добавил Кубраков.

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Погранкомитет Белоруссии заявил о минировании ВСУ приграничной территории. Украинские военные установили мины на зеленой части границы двух стран, разрушили объекты инфраструктуры и подъездные дороги рядом с пограничными пунктами досмотра.