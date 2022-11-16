Мир 16 ноября 2022, 22:37 Зеленский заявил об отсутствии контактов между Украиной и Белоруссией Президент Украины Зеленский: Киев не поддерживает с Минском никаких контактов

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Президент Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Белоруссией отсутствуют какие-либо контакты. Его слова передал телеканал «Рада». Последний визит в республику Зеленский совершил в марте, во время переговоров с Россией в Беловежской Пуще.

«У нас как-то был разговор в самом начале, когда они передавали сигналы о встречах. <…> После этого никаких контактов у нас не было», — сказал украинский лидер.

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Он добавил, что между министрами оборонных ведомств двух стран также нет никаких контактов.

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Ранее стало известно, что в Брестской и Гомельской областях Белоруссии на границе с Украиной усилили меры безопасности и привлекли к патрулированию дополнительные спецподразделения.

Глава пограничного комитета республики Анатолий Лаппо заявил, что украинцы взрывают мосты на граничащих с Белоруссией территориях. По его словам, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении подорваны.

Замначальника белорусского Генштаба Валерий Гнилозуб считает, что что находящиеся в Прибалтике и Польше формирования НАТО могут в будущем послужить основой для создания ударных группировок против РБ и России.