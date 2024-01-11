Мир 11 января 2024, 22:18 Зеленский признал бесполезность заморозки российских активов Зеленский заявил, что не ощутил пользы от заморозки российских активов Pixabay

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что по-прежнему не ощутил результата от заморозки зарубежных российских активов. На неэффективность меры он пожаловался во время пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, транслируемой в Facebook*.

Зеленский отметил, что Евросоюз не принял необходимых законодательных решений, которые позволили бы Украине получить конкретный результат от антироссийских санкций.

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В качестве примера подобных решений украинский лидер привел инициативу Бельгии, согласившейся выплатить стране доход от реинвестирования активов России. Пока сумма составила 1,7 миллиарда евро, однако в будущем она может вырасти до 18 миллиардов.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает получить от стран Запада все замороженные средства, принадлежавшие России. Их объем оценивается в 300 миллиардов долларов.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил конфискацию активов России для их дальнейшей передачи Украине. В Кремле подчеркнули, что это решение может иметь серьезные последствия.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.