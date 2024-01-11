Деньги 11 января 2024, 14:21 Кремль предостерег США от конфискации российских активов Песков: Россию не уведомляли о позиции США по конфискации активов РИА «Новости»

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США не уведомляли Россию о поддержке администрацией Белого дома решения об изъятии активов РФ. Каналов связи с американской стороной почти нет, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля предостерег правительство Соединенных Штатов от конфискации российских активов, поскольку такое решение приведет к подрыву финансового авторитета США и доверия международных инвесторов.

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«Это не может не иметь глубоких последствий. Мы об этом говорили», — предупредил Песков.

По данным агентства Bloomberg, администрация американского лидера Джо Байдена решила предоставить исполнительной власти полномочия для конфискации замороженных активов РФ. Их планируют передать Украине. Совет нацбезопасности США направил сенату письмо, в котором «в принципе» одобрил законопроект об изъятии заблокированных ценных бумаг.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила о рассмотрении рисков изъятия российских активов. Она отметила, что лидеры G7 уже прорабатывают возможность конфискации средств.