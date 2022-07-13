Зеленский пригрозил КНДР жесткой реакцией на признание республик Донбасса

За признанием КНДР Донецкой и Луганской народных республик последует жесткая реакция Украины. Об этом заявил в очередном видеообращении украинский президент Владимир Зеленский.

Лидер Украины назвал власти республик Донбасса оккупационными и упомянул их сообщение о признании Северной Кореей.

«Будем реагировать жестко на всех уровнях», — сказал Зеленский, добавив, что дополнительных комментариев новость не требует.

После решения КНДР украинский МИД заявил, что разрывает со страной дипломатические отношения. В Киеве решили отказаться от экономических и политических контактов с Северной Кореей.

В ДНР назвали шаг КНДР очень важным для республик Донбасса, поскольку он помогает укрепить их международный статус и государственность. По мнению политологов, маневр Северной Кореи соответствует ее последовательной политике противостояния США.