Украина разорвала дипотношения с КНДР после признания ДНР

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР. Причиной стало признание властями республики независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщил МИД страны. Заявление опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

«В ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой», — заявили представители МИД Украины.

Также они отметили, что их страна не поддерживает политические и экономические контакты с КНДР. Они объяснили это наложенными на Северную Корею международными санкциями.

Кроме того, представители МИД отметили, что Украина осуждает решение КНДР о признании республик, и добавили, что оно «не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины».

Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость ДНР 13 июля. Об этом сообщил RT. Власти КНДР также признали независимость ЛНР. Диппредставительство Северной Кореи в Москве подтвердило этот шаг властей страны.