07 августа 2023, 18:56
Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей в случае блокады Черного моря
Зеленский: РФ лишится всех кораблей, если будет блокировать зерновой коридор в Черном море
Россия к концу конфликта с Украиной якобы «останется без кораблей», если продолжит доминировать в Черном море, пригрозил украинский президент Владимир Зеленский. Заявление прозвучало в интервью аргентинскому изданию Nacion.
Зеленский подчеркнул, что у Украины «не так много оружия», но если российские силы будут «блокировать» зерновой коридор, ВСУ придется «делать то же самое».
«Россия должна понять, что <…> если она продолжит в том же духе, у нее не останется ни одного корабля к концу конфликта», — заявил украинский президент.
Владимир Зеленский также констатировал, что сейчас страна вынуждена искать обходные пути для экспорта продукции.
В июле Россия объявила о выходе из зерновой сделки, заключенной с Украиной при содействии ООН и Турции прошлым летом. Причиной стало невыполнение условий договора. Однако Турция намерена добиваться продления сделки дипломатическим путем. США также хотят, чтобы российская сторона назвала свои условия для пролонгирования соглашения.
Черное море
Владимир Зеленский
зерновая сделка
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