Мир 07 августа 2023, 18:56 Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей в случае блокады Черного моря Зеленский: РФ лишится всех кораблей, если будет блокировать зерновой коридор в Черном море РИА «Новости»

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Россия к концу конфликта с Украиной якобы «останется без кораблей», если продолжит доминировать в Черном море, пригрозил украинский президент Владимир Зеленский. Заявление прозвучало в интервью аргентинскому изданию Nacion.

Зеленский подчеркнул, что у Украины «не так много оружия», но если российские силы будут «блокировать» зерновой коридор, ВСУ придется «делать то же самое».

«Россия должна понять, что <…> если она продолжит в том же духе, у нее не останется ни одного корабля к концу конфликта», — заявил украинский президент.

Владимир Зеленский также констатировал, что сейчас страна вынуждена искать обходные пути для экспорта продукции.

В июле Россия объявила о выходе из зерновой сделки, заключенной с Украиной при содействии ООН и Турции прошлым летом. Причиной стало невыполнение условий договора. Однако Турция намерена добиваться продления сделки дипломатическим путем. США также хотят, чтобы российская сторона назвала свои условия для пролонгирования соглашения.