Мир 05 августа 2023, 01:21 США призвали Россию назвать условия продления зерновой сделки Госдеп потребовал у России разъяснить условия возобновления зерновой сделки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соединенные Штаты потребуют от России внести ясность, какие условия необходимо выполнить для ее готовности возобновить зерновую сделку. Об этом сообщил глава санкционного управления Госдепа Джеймс О’Брайен, его слова привело РИА «Новости».

«Прежде всего России необходимо разъяснить, что она просит. Она выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора», — сказал он.

Реклама

По словам политика, Вашингтон готов оказать помощь с любым из этих вопросов, добавив, что США не понимают, что именно «в России считают успехом».

Россия и Украина при содействии ООН и Турции заключили зерновую сделку летом 2022 года. Соглашение несколько раз пролонгировали. В июле 2023 года российская сторона объявила о выходе из договора из-за невыполнения его условий.

Президенты России и Турции запланировали встречу на турецкой территории. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят возможное возобновление зерновой сделки.