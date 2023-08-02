Мир 02 августа 2023, 14:51 Эрдоган пообещал приложить усилия для продления зерновой сделки Президент Турции Эрдоган заявил Путину, что продолжит работу по продлению зерновой сделки РИА «Новости»

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Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что продолжит дипломатическим путем добиваться продления зерновой сделки. Ее приостановка подстегнула рост цен на продовольствие, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление канцелярии.

«Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит прикладывать интенсивные усилия и дипломатию для продолжения действия инициативы», — сказали в его офисе.

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Президент Турции призвал Россию вернуться к черноморским соглашениям. Если они останутся недействительными долгое время, это никому не пойдет на пользу. В первую очередь пострадают, по мнению Эрдогана, беднейшие страны, которые больше остальных нуждаются в зерне.

Если за время действия соглашений между ООН, Россией, Турцией и Украиной зерно подешевело на 23%, то после их отмены, по информации турецкого президента, подорожало на 15%. Зерновую сделку он назвал мостом мира.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошли 2 августа, сообщили «Известия». Они обсудили организацию визита российского лидера, тушение лесных пожаров в Анталье и международную повестку.