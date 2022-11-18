Мир 18 ноября 2022, 10:46 «Зеленский придерживается своей версии». Военный аналитик — о реакции Украины на падение ракеты в Польше Военный эксперт Стаун объяснил позицию Зеленского по ракете в Польше страхом перед Западом Twitter

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Президент Украины Владимир Зеленский продолжил настаивать на виновности России в падении ракеты в Польше, потому что побоялся остаться без военной и финансовой поддержки Запада. Об этом заявил телеканалу TV2 преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун.

«Зеленский придерживается своей версии. В конце концов, он пытается ограничить любую версию, которая может угрожать поддержке Запада в отношении Украины, даже если речь идет о конкретном случае», — объяснил он.

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Любой вооруженный конфликт ведут не только оружием, но и словами. Их сразу после падения ракеты в Польше было много, отметил он. Владимир Зеленский обвинил во всем Россию, однако первые результаты расследования указали на украинские ПВО. Президент все равно не стал брать ответственность на себя и поставил на карту доверие, которое являлось его твердой валютой на протяжении 10 последних месяцев.

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Военный эксперт из Дании посоветовал не принимать его заявления всерьез, пока расследование не завершится. Он считает, что НАТО в этом случае повел себя правильно. Киевский режим интерпретирует факты по-своему, так как является стороной конфликта и боится остаться без поддержки. Но на Западе с легкостью могут его раскусить — слишком многое говорит не в пользу Украины.