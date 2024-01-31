31 января 2024, 02:13
Зеленский предложил Залужному возглавить СНБО после отставки
Economist: Залужный отказался сменить пост главкома ВСУ на секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), но генерал отказался. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на источники.
Украинский лидер встретился с Залужным 29 января, предупредив главкома ВСУ, что решил отправить его в отставку. Других должностей, кроме секретаря СНБО, он ему не предложил.
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Новость о встрече попала в украинские СМИ, Минобороны Украины и Офис президента отрицали увольнение генерала, хотя технически это было правдой, отметило издание.
В качестве претендентов на пост главкома ВСУ называют генералов Александра Сырского и Кирилла Буданова. Они считаются близкими к команде президента. Если говорить о Залужном, то Зеленского и его окружение не устраивает неуклонно растущий политический авторитет генерала.
«Оба мужчины выглядят пострадавшими от ссоры, а споры между политическим руководством Украины и ее военным командованием беспокоят главных союзников Украины», — подчеркнул Economist.
Ранее на Украине распространились слухи об отставке Залужного и назначении Кирилла Буданова на должность главкома ВСУ. Об этом сообщали украинские политики и журналисты.
Владимир Зеленский
ВСУ
Киев
Украина
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