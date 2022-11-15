Важное 15 ноября 2022, 08:38 Зеленский предложил обменять пленных с Россией в формате «всех на всех» Президент Украины Зеленский предложил обменять пленных с Россией в формате «всех на всех» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с идеей обменять пленных с Россией по формуле «всех на всех». Об этом он заявил на саммите G20, написал ТАСС.

«Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников — „всех на всех“», — сказал он, обращаясь к участникам G20 по видеосвязи.

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Украинский лидер добавил, что по этой формуле также нужно возвращать мирных жителей, которые выехали на территории РФ. Кроме того, речь идет о детях, которых украинские власти назвали «перемещенными лицами». Также во время своего видеовыступления на G20 Зеленский заявил, что новых Минских договоренностей не будет.

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Россия и Украина уже провели несколько обменов пленными. Все они проходят по ранее согласованным спискам. Последний состоялся в начале ноября. Тогда из украинского плена вернулись 35 бойцов Народной милиции ЛНР.