Спецоперация 10 ноября 2022, 09:18 Группа военных ЛНР вернулась домой из украинского плена Глава ЛНР Пасечник сообщил о возвращении группы бойцов НМ ЛНР из украинского плена РИА «Новости»

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Группа военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики из 35 человек вернулась домой после освобождения из украинского плена. Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник в своем Тelegram-канале.

«Сегодня из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Излишне говорить об условиях содержания в украинском плену: избиения, издевательства», — сказано в сообщении.

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Пасечник отметил, что герои Луганщины истощены, но не сломлены. Сейчас бойцы проходят медицинское обследование, затем их направят на реабилитацию.

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«Наконец-то парни могут обнять родных. Продолжаем работать над освобождением наших ребят из нацистских застенок», — подчеркнул врио главы республики.

Ранее сообщалось, что в середине октября девять военных ЛНР вернулись домой из украинского плена.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110. Он рассказал, что домой вернут 80 гражданских моряков и 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ.