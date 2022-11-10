10 ноября 2022, 09:18
Группа военных ЛНР вернулась домой из украинского плена
Глава ЛНР Пасечник сообщил о возвращении группы бойцов НМ ЛНР из украинского плена
Группа военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики из 35 человек вернулась домой после освобождения из украинского плена. Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник в своем Тelegram-канале.
«Сегодня из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Излишне говорить об условиях содержания в украинском плену: избиения, издевательства», — сказано в сообщении.
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Пасечник отметил, что герои Луганщины истощены, но не сломлены. Сейчас бойцы проходят медицинское обследование, затем их направят на реабилитацию.
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«Наконец-то парни могут обнять родных. Продолжаем работать над освобождением наших ребят из нацистских застенок», — подчеркнул врио главы республики.
Ранее сообщалось, что в середине октября девять военных ЛНР вернулись домой из украинского плена.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110. Он рассказал, что домой вернут 80 гражданских моряков и 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ.
ЛНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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