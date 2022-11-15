Мир 15 ноября 2022, 08:29 Зеленский на G20 заявил о невозможности новых Минских соглашений с Россией Reuters: президент Зеленский на G20 сказал о невозможности новых Минских соглашений Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украина нуждается в новых и эффективных гарантиях безопасности, возвращение к Минским соглашениям невозможно. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленском во время видеообращения на саммите G20. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его словам, Россия должна вывести армию с Украины, другим же странам нужно согласовать «потолок цен» на энергетические ресурсы из РФ. Зеленский выступил с инициативой создать послевоенную архитектуру безопасности в рамках соглашения под названием Kyiv security compact («Киевский договор о безопасности». — прим. ред).

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Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе, которая состояла из России, Украины и ОБСЕ, заключила Минские соглашения в 2014–2015 годах. Их одобрили лидеры РФ, Украины, Германии, Франции. Согласно договоренностям, стороны конфликта в Донбассе должны были обменять пленных, прекратить огонь, отказаться от размещения тяжелого вооружения в районе буферной зоны. Однако украинская сторона регулярно нарушала взятые на себя обязательства.

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После начала спецоперации на Украине Россия признала независимость ЛНР и ДНР, а потом по итогам референдума они стали частью РФ. В свою очередь Зеленский заявил, что Минские соглашения являлись «дипломатическим болотом».